Ульяновских чиновников заподозрили в превышении полномочий при сдаче домов для сирот

УЛЬЯНОВСК, 25 декабря. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ульяновской области возбудило уголовное дело в отношении сотрудников Министерства строительства и архитектуры региона, а также администрации Мелекесского района. Чиновников подозревают в превышении полномочий при сдаче домов для детей-сирот. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу ведомством.

Предварительно установлено, что чиновнки в 2017 год решили ввести в эксплуатацию три дома для детей-сирот в рабочем поселке Новая Майна. При этом сами здания были построены с многочисленными нарушениями: на стенах были многочисленные трещины, плесень, под напольным покрытием отсутствовали бетонные стяжки и т.п.

Следователи уже изъяли необходимую документацию, сейчас решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз.

Прокуратура региона сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере"). По данным надзорного ведомства, возведением домов занималась компания "Сельстрой Поволжье", а работы принимали должностные лица регионального министерства строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта. По мнению сотрудников прокуратуры, многочисленные нарушения при строительстве нарушают права лиц, нуждающихся в особой государственной защите. Причиненный региональному бюджету ущерб оценивается примерно в 1 млн рублей.