Мужчину, тяжело ранившего бывшую жену на Беловежской улице в Москве, задержали

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правоохранители задержали мужчину, который два дня назад выстрелил в голову бывшей жене на улице Беловежской улице, сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"Следствием совместно с сотрудниками столичного уголовного розыска установлено местонахождение подозреваемого 1979 года рождения. В ближайшее время мужчину доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказала Иванова.

Уголовное дело расследуется по статьям о покушении на убийство и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что 23 декабря мужчина вблизи жилого дома на Беловежской улице выстрелил в голову бывшей супруге, с которой находился в конфликтных взаимоотношениях. Женщина была госпитализирована.