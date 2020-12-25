Шесть человек пострадали в результате ДТП в Кировской области

КИРОВ, 25 декабря. /ТАСС/. Шесть человек получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Юрьянском районе Кировской области, сообщается в пятницу на сайте УМВД по региону.

"25 декабря в 12:30 мск в Юрьянском районе на 408-м км федеральной дороги "Вятка" произошло столкновение автомобилей Mercedes и Hyundai. В результате происшествия, по предварительным данным, шесть человек получили травмы: водитель автомобиля Hyundai и четыре пассажира этой машины, в том числе трое несовершеннолетних, а также пассажир автомобиля Mercedes, - говорится в сообщении.

Движение по трассе частично ограничено. На месте ДТП работают сотрудники полиции, осуществляют регулировочные действия. В связи с ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия совершения аварии.