Основатель компании Petropavlovsk не признал вину

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Основатель компании Petropavlovsk Павел Масловский не признает вину в присвоении денежных средств в крупном размере и подаст жалобу на свой арест. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Панченко.

"Масловский не признает вину в инкриминируемом ему деянии: присвоении или растрате в особо крупном размере. В ближайшее время мы подадим жалобу на его арест", - сказал он.

По данным следствия, в 2018 году фигуранты дела Масловского похитили финансовые активы предприятия. Сумма ущерба превысила 95 млн рублей. Сотрудники следственного департамента МВД России и Службы экономической безопасности ФСБ России провели обыски в квартирах и офисах подозреваемых, изъяв документы, компьютерную технику.

Тверской суд Москвы в пятницу арестовал Масловского до 23 февраля 2021 года. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере").

В пресс-службе "Покровского рудника" (дочернее предприятие Petropavlovsk - одного из крупнейших золотодобывающих компаний в России, основные активы которого сосредоточены в Амурской области) ТАСС в пятницу сообщили, что Масловского "обвиняют в хищении средств компании "Покровский рудник" в составе организованной группы для личного обогащения путем сделки купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости". В пресс-службе уточняли, что потерпевшей стороны в деле нет и независимая оценка сделки представителями силовых структур не производилась. Но в 2018 году рыночный характер сделки проверяли российские и международные аудиторы в рамках аудита годовой отчетности компании.

В московском офисе "Покровского рудника" также прошел обыск. В компании подтвердили, что уголовное дело, в рамках которого был произведен обыск, касается сделки 2018 года.