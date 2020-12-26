СМИ: Boeing 737 MAX 8 экстренно сел в Аризоне

ТАСС, 26 декабря. Лайнер Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Air Canada совершил вынужденную посадку в аэропорту города Тусон (штат Аризона) из-за неисправности двигателя. Об этом сообщил вечером в пятницу канадский телеканал Global News.

По его данным, пилоты воздушного судна, направлявшегося из города Марана (штат Аризона) в Монреаль, получили вскоре после взлета предупреждение о неисправности двигателя. Самолет, выполнявший перегонный рейс с тремя членами экипажа на борту, сел в Тусоне, где остается до сих пор.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.