Прокуратура начала проверку в связи с разливом нефтепродуктов в НАО

ТАСС, 26 декабря. Прокуратура Ненецкого автономного округа начала проверку после разлива нефтесодержащей жидкости на Харьягинском нефтяном месторождении, разрабатываемом ООО "Лукойл-Коми". Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте ведомства.

"Прокуратурой Ненецкого автономного округа организована проверка по факту разлива на Харьягинском нефтяном месторождении, разрабатываемом ООО "Лукойл-Коми", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу в районе Харьягинского месторождения произошла разгерметизация внутрипромыслового нефтепровода и утечка нефтесодержащей жидкости. Представитель компании ТПП "Лукойл-Севернефтегаз" (структурное подразделение ООО "Лукойл-Коми") Евгений Черных сообщил журналистам, что причиной разгерметезации могли стать 40-градусные морозы в районе ЧП.

По сообщению прокуратуры, разлив нефтесодержащей жидкости в объеме до 110 кубометров произошел "в результате разгерметизации нефтесборного коллектора". В настоящее время участок разгерметизации перекрыт. Опасность попадания жидкости в водные объекты отсутствует. Недропользователем организованы работы по уборке загрязненного слоя снега.

В ходе проверочных мероприятий будет проверено соблюдение требований экологического законодательства, законодательства о промышленной безопасности, дана правовая оценка действиям лиц, допустивших загрязнение окружающей природной среды, своевременности и полноте принимаемых мер по ликвидации разлива, отмечается в сообщении прокуратуры НАО.