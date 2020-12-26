В ДТП под Волгоградом погибли два человека

ВОЛГОГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Женщина и ее двухлетний ребенок погибли в перевернувшейся легковой машине на трассе в Волгоградской области, ее гражданский муж и 11-летняя дочь ранены, сообщил ТАСС заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.

"Около 18:00 в Быковском районе водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2105, следуя со стороны Волгограда в сторону Быково, в районе поселка Катричев не справился с управлением и совершил опрокидывание. В ДТП погибла его гражданская жена и их ребенок 2018 года рождения. Травмы получили водитель и девочка 2009 года рождения", - сказал Корнаухов.

Он отметил, что, вероятнее всего, автомобиль занесло на обледенелой из-за дождя дороге.

На месте работает следственно-оперативная группа, проводится проверка.