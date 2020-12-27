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AP: три человека погибли в результате стрельбы в Иллинойсе

Еще трое получили ранения

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в американском городе Рокфорд на севере штата Иллинойс. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press.

По данным местных правоохранительных органов, в результате стрельбы в одном из местных кегельбанов три человека погибли, трое пострадали. Полиции удалось задержать человека, имевшего отношение к инциденту. Агентство не уточняет, идет ли речь о стрелявшем. На данный момент также отсутствует информация о том, что стало причиной инцидента.

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