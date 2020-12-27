В Кузбассе столкнулись грузовик и машина спецбатальона ГИБДД

КЕМЕРОВО, 27 декабря. /ТАСС/. Грузовик и машина патруля спецбатальона ГИБДД в ночь на воскресенье столкнулись на федеральной трассе Р-255 в Кемеровской области. В результате ДТП пострадали два сотрудника Госавтоинспекции, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

"Сегодня около 03:00 (23:00 мск) на 430 километре автодороги Р-255 "Сибирь", в районе поселка Верх-Чебула, произошло столкновение патрульного автомобиля отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области и большегрузного автомобиля. В результате двое сотрудников госавтоинспекции получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и степень вины каждого из водителей. Руководство Главного управления МВД России по Кемеровской области назначило служебную проверку.