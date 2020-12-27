Во Франции более 12,5 тыс. домов остались без света из-за урагана "Белла"

ПАРИЖ, 27 декабря. /ТАСС/. Более 12,5 тыс. домов на северо-западе Франции остались без электричества из-за урагана "Белла". Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении оператора энергосетей Enedis.

"Ураган "Белла", который прошел по территории Франции прошлой ночью, привел к инцидентам и отключению электричества", - говорится в сообщении. По данным оператора, в Бретани без электричества остались 6,6 тыс. домохозяйств, в Нормандии - еще около 6 тыс. В компании заверили, что к вечеру воскресенья электричество будет полностью восстановлено.

По данным метеорологической службы Meteo-France, предпоследний (оранжевый) уровень погодной опасности из-за урагана действует в пяти департаментах Франции. Согласно прогнозу синоптиков, в течение дня в этих районах ожидаются снегопады и наледь на дорогах. Местами высота снежного покрова будет достигать 40 см, предупредили в метеослужбе.

В Meteo-France сообщили, что в воскресенье на западном побережье Франции скорость ветра будет достигать 33,3 м/с. В некоторых департаментах также ожидаются проливные дожди, которые могут создать риск наводнений.