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Четыре автомобиля столкнулись на юге Москвы

Авария произошла на Дорожной улице

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошло на Дорожной улице в Москве. Из-за столкновения занят левый ряд дороги в сторону Третьего Транспортного кольца (ТТК), об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"На Дорожной улице, 20к1, столкнулись четыре машины, в том числе такси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за столкновения занят левый ряд дороги в сторону ТТК. Для движения автомобилей свободен один правый ряд.

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