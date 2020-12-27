В Дагестане автомобиль врезался в реконструируемый мост

МАХАЧКАЛА, 27 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Дагестане. Автомобиль врезался в мост, находящийся на реконструкции, об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального МВД.

"На 14-м км дороги Хасавюрт - Бабаюрт 34-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-21140, двигаясь со стороны Хасавюрта в село Бабаюрт, на участке дороги, где проложена объездная дорога, несмотря на предупреждающие знаки о реконструкции моста, проехал прямо и врезался в него. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 31-летний пассажир ВАЗ-21140 от полученных телесных повреждений скончались на месте", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что третий участник ДТП, который также находился в автомобиле, доставлен в больницу Хасавюрта.