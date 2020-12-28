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В порту Находки ликвидируют разлив нефтепродуктов

С помощью нефтемусоросборщика собрали 1,1 тыс. литров загрязненной маслянистой жидкости

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов, предположительно, льяльных вод с иностранного торгового судна, произошел в порту Находка Приморского края. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, собрано уже около 1,1 тыс. литров загрязненной жидкости.

"По информации инспектора портового контроля порта Находка, в районе причала № 63 с помощью нефтемусоросборщика "Капитан Барабаш" собрали 1,1 тыс. литров загрязненной маслянистой жидкости, израсходовано 50 кг сорбента. Сегодня работы по очистке продолжаются", - сообщили в пресс-службе.

По информации администрации Находки, в субботу властям поступило сообщение, что в акватории бухты Находка в районе причальной стенки ООО "Аттис Энтерпрайз" были сброшены льяльные воды или другие нефтесодержащие жидкости с иностранного торгового судна. На место разлива с проверкой вышли спасатели находкинского управления ГО и ЧС.

В районе причала установлены боновые ограждения между плавмастерской и доком. За пределами боновых заграждений разлива нефтепродуктов не обнаружено.

В региональном управлении Росприроднадзора ТАСС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

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