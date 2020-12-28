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Пять человек пострадали в массовом ДТП под Калугой

В их числе двое детей

ТАСС, 28 декабря. Пять человек, в том числе дети двух и семи лет получили травмы при столкновении в понедельник вечером семи автомобилей на 100-м км автодороги М3-Украина в Калужской области, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

"Renault Koleos выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение с Mazda. Затем произошло столкновение с автомобилями Toyota Corolla, Greatwall, Chevrolet Aveo, Nissan Almera, Renault Duster. В ДТП пострадали водитель Renault, водитель и двое несовершеннолетних пассажиров Mazda 2018 и 2013 годов рождения, водитель Nissan", - говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в больницы для оказания помощи.

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