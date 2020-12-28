ГП утвердила обвинительное заключение по делу экс-судьи из Волгограда

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу бывшего председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, обвиняемой в покушении на мошенничество.

"Заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя Дзержинского районного суда Волгограда. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество")", - сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры. Там не уточнили фамилию бывшего судьи. По данным ТАСС, речь идет о Юлии Добрыниной.

"Ввиду совершения преступления на территории, подсудной Дзержинскому районному суду Волгограда, заместителем генпрокурора в Волгоградский областной суд заявлено ходатайство об изменении территориальной подсудности по уголовному делу", - говорится в сообщении.

Как установлено следствием, в производстве Дзержинского районного суда Волгограда находилось гражданское дело по иску администрации города к одному из предпринимателей о сносе самовольно построенного гостиничного комплекса. Судом была назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Председатель суда пообещала жене предпринимателя за 2,5 млн рублей помочь в изготовлении экспертами заключения, необходимого для принятия судом решения в пользу коммерсанта. "При этом обвиняемая не намеревалась и не имела возможности совершить указанные действия. При передаче денежных средств женщина задержана сотрудниками правоохранительных органов", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ноябре Басманный суд Москвы отправил Добрынину под домашний арест. 30 октября Квалификационная коллегия Волгоградского областного суда досрочно прекратила полномочия Добрыниной, в отношении которой разрешено было открыть уголовное дело о попытке мошенничества.