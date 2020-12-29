Следствие просит суд арестовать главу отдела угрозыска ОВД "Басманный" по делу о взятке

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет требует арестовать начальника отдела уголовного розыска ОМВД по Басманному району Москвы Азора Хамыстханова за покушение на получение взятки в размере 1,1 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в Басманном суде Москвы, в который поступило соответствующее ходатайство следствия.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Хамыстханову меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Покушение на получение взятки в особо крупном размере")", - сообщили в суде, не уточнив иных данных фигуранта расследования. Но источник ТАСС в правоохранительных органах подчеркнул, что речь идет именно о главе отдела угрозыска ОМВД "Басманный".

Ранее источник ТАСС сообщал, что за покушение на получение взятки задержан замначальника отдела уголовного розыска ОМВД по Басманному району Анзор Хамыстханов. По версии следствия, он должен был через посредника получить 1,1 млн рублей за непривлечение к уголовной ответственности работников одной из компаний за организацию проституции.

Хамыстханов отправил посредника в эту коммерческую фирму для получения нужной суммы, там его задержали полицейские. Сам Хамыстханов тоже был задержан. Дело расследуют следователи СК.