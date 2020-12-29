Похитивший ребенка с детской площадки в Самаре мужчина получил восемь лет колонии

САМАРА, 29 декабря. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Самары назначил восемь лет лишения свободы в колонии особого режима мужчине, который похитил пятилетнюю девочку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Самарской области.

"Прокурором Куйбышевского района Самары Евгением Тупиковым поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления по п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего). Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - сообщили в надзорном органе.

Во время судебного следствия было установлено, что в июле 2020 года мужчина похитил пятилетнюю девочку с детской площадки во дворе одного из домов по улице Молдавской в Самаре. Во время совершения преступления ранее судимый похититель находился в состоянии алкогольного опьянения. После похищения мужчина насильно удерживал ребенка в квартире, пока мать и жители ближайших домов не нашли его и не потребовали освобождения.

При назначении наказания суд учел непризнание подсудимым своей вины и наличие в его действиях особо опасного рецидива преступлений, сообщили в пресс-службе прокуратуры.