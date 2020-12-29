{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Волгограде столкнулись маршрутка и грузопассажирский автомобиль

Пострадали два человека
© Пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области

ТАСС, 29 декабря. Маршрутное такси и грузопассажирский автомобиль столкнулись в Волгограде, пострадали два пассажира маршрутки, сообщили ТАСС в пресс-службе главка МВД по Волгоградской области.

"39-летний водитель, управляя грузопассажирским автомобилем "Иж-27175", не справился с управлением и совершил столкновение с маршрутным такси № 70а Citroen, под управлением 58-летнего водителя. В результате ДТП две женщины, пассажирки маршрутного такси, обратились за медпомощью", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства аварии.

Теги
РоссияВолгоградская область
Пожар в ресторане в Люберцах потушили
Пострадавших нет
Читать полностью