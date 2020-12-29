В Волгограде столкнулись маршрутка и грузопассажирский автомобиль

ТАСС, 29 декабря. Маршрутное такси и грузопассажирский автомобиль столкнулись в Волгограде, пострадали два пассажира маршрутки, сообщили ТАСС в пресс-службе главка МВД по Волгоградской области.

"39-летний водитель, управляя грузопассажирским автомобилем "Иж-27175", не справился с управлением и совершил столкновение с маршрутным такси № 70а Citroen, под управлением 58-летнего водителя. В результате ДТП две женщины, пассажирки маршрутного такси, обратились за медпомощью", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства аварии.