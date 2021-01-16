Лыжник из Подмосковья погиб под лавиной в Приэльбрусье

НАЛЬЧИК, 16 января. /ТАСС/. Лыжник из Московской области погиб под лавиной на склоне горы Чегет в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, катаясь в запрещенной зоне. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике.

"В 13:00 мск в субботу поступило сообщение, что в Эльбрусском районе на склоне горы Чегет высота 2 300 м, лыжник-экстремал (1970 года рождения) из Московской области сошел с маркированной трассы в запрещенную зону и спровоцировал лавину, в результате чего попал под лавину. На место были направлены спасатели канатно-кресельной дороги горнолыжного комплекса "Чегет", которые обнаружили лыжника без признаков жизни", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, тело спустили вниз и передали следственно-оперативной группе.

Ранее сообщалось, что с 14 по 18 января в горах Кабардино-Балкарии выше 2 000 м лавиноопасно.