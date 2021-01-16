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Два человека погибли при столкновении четырех автомобилей на трассе в Тюменской области

Еще одного человека доставили в больницу с травмами

ТЮМЕНЬ, 16 января. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Тюменской области, два человека погибли, один госпитализирован, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления ГИБДД Тюменской области.

"Авария произошла на 102-м километре автодороги Тюмень - Омск. По предварительным данным, Mazda столкнулась с "ВАЗ-2114", когда один из водителей выехал на встречную полосу. От удара "ВАЗ" отбросило на "Камаз", а Mazda - на грузовик Iveco", - сказали в пресс-службе.

В УГИБДД добавили, что в результате аварии погибли два человека, еще один госпитализирован с травмами. "Пострадавший находится в тяжелом состоянии", - уточнили в пресс-службе.

Движение по федеральной дороге ограничено.

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