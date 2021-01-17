В Узбекистане ощутили произошедшее в Афганистане землетрясение

ТАШКЕНТ, 17 января. /ТАСС/. Сейсмологи Узбекистана зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8 с эпицентром в Афганистане, которое ощущалось практически на всей территории республики. Об этом в воскресенье сообщил Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

"17 января в 01:02 (23:02 мск) в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,8. Его координаты: 36,43 градуса северной широты, 70,64 градуса восточной долготы. Глубина - 200 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента - 552 км в юго-восточном направлении", - говорится в сообщении. Отмечается, что сила подземных толчков в Ташкенте составила два-три балла, а в большинстве областных центров республики - два балла.

По данным центра, информации о разрушениях и пострадавших не поступало.