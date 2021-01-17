Грузовик столкнулся с легковушкой под Новосибирском

ТАСС, 17 января. Столкновение грузовой фуры с легковым автомобилем произошло утром в воскресенье на федеральной дороге Чуйский тракт в Новосибирской области. В результате ДТП погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

"18-летний водитель автомобиля Honda на 82-м км дороги Р-256 Чуйский тракт по неустановленной пока причине совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП от полученных травм на месте скончались 18-летний и 36-летний пассажиры легкового автомобиля. Водитель Honda с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.

На месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.