В Анапе 500 домов остались без электроснабжения из-за непогоды

КРАСНОДАР, 17 января. /ТАСС/. Авария на электросетях произошла в Анапе Краснодарского края, из-за ветра и снегопада без электроснабжения остались около 500 частных домов. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе мэрии.

"Из-за сильного ветра и снегопада произошла авария, несколько населенных пунктов частично остались без электричества. Среди них хутор Песчаный, села Супсех, Гай-Кодзор и Бужор. Без света остались 500 частых домовладений, социально значимые объекты авария не затронула", - сообщили в администрации города.

По данным пресс-службы, в восстановительных работах задействованы четыре аварийные бригады.

В мэрии добавили, что в Анапе как и во всем Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение из-за снегопада. С утра 17 января на Кубани идет сильный снег, порывы ветра достигают 20 м/с.

В пятницу в кубанском Гидрометцентре ТАСС сообщали, что выпавший в Краснодарском крае в ночь на пятницу снег будет лежать в регионе в течение недели, синоптики прогнозировали заморозки и новые снегопады.