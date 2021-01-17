Пять человек пострадали при стрельбе в Сан-Франциско

ТАСС, 17 января. По меньшей мере пять человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в субботу вечером в центре Сан-Франциско (штат Калифорния, США). Об этом сообщила полиция города в Twitter.

"Проводится расследование, пять человек пострадали в результате стрельбы", - говорится в тексте.

Отмечается, что на место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и врачи. По предварительным данным, ни один из пострадавших не получил серьезных ранений.

Также полиция сообщила об обнаружении оружия.