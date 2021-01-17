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Самолет Магас - Москва вынужденно сел в Минводах из-за плохого самочувствия пассажира

Предположительно, у пассажира случился сердечный приступ

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Победа" Магас - Москва вынужденно приземлился в аэропорту Минеральных Вод, поскольку одному из пассажиров стало плохо. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе "Победы".

"На рейсе Магас - Москва у одного из клиентов резко ухудшилось самочувствие, предположительно, сердечный приступ. Командир принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Минеральных Вод для оказания незамедлительной медицинской помощи и спасения клиента", - говорится в сообщении.

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