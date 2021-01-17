Движение трамваев восстановили после ДТП на северо-западе Москвы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Движение трамваев восстановили на Живописной улице в Москве после дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Восстановлено движение трамваев по Живописной улице", - говорится в сообщении.

Ранее Департамент транспорта Москвы сообщил, что ДТП с участием грузового автомобиля и трамвая произошло на Живописной улице в Москве, в результате трамвай сошел с рельсов, пострадавших нет. Из-за ДТП временно задерживались трамваи № 28к.