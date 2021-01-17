Мужчина провалился под лед, пытаясь по нему перейти Москва-реку

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Мужчина провалился под лед на Москва-реке в районе парка Горького, пытаясь перебраться на другой берег. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Вечером 17 января вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции "Крымский мост" заметил, как с причала Центрального парка культуры и отдыха имени Горького на лед Москва-реки спустился человек и направился к противоположному берегу. Сделав несколько шагов, человек провалился в ледяную полынью", - сообщили в департаменте.

На место происшествия направились двое спасателей. В 50 м от берега они вытащили из полыньи мужчину и доставили на станцию, где оказали пострадавшему 1992 года рождения первую помощь, обогрели и напоили горячим чаем. Затем мужчину после осмотра госпитализировали медики скорой помощи.