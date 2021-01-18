В Долгопрудном загорелся на склад

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Задымление произошло на складе в Долгопрудном Московской области, сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"В 10:19 поступило сообщение о сильном задымлении в здании склада в Долгопрудном на Лихачевском проспекте. Дальнейшая информация уточняется", - сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что горит двухэтажный склад, огонь угрожает соседнему зданию и припаркованным рядом автомобилям. Что именно горит и площадь уточняются.

Кровля горящего склада обрушилась, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В 10:56 произошло обрушение кровли горящего склада в Долгопрудном. В 11:02 пожар локализован на площади 300 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (11:12 мск) - изменен подзаголовок, добавлены подробности после 3 абзаца