Суд на два месяца арестовал мужа убитой главреда портала "Рязань.Лайф"

ТАСС, 18 января. Железнодорожный суд Рязани удовлетворил ходатайство следствия об аресте мужа убитой главного редактора регионального портала "Рязань.Лайф" Жанны Шепляковой, который подозревается в совершении преступления. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.

"В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сообщили в суде.

Как уточнили в суде, мера пресечения определена до 15 марта. В ходе заседания подозреваемый не заявлял ходатайств, однако возражал против заключения под стражу. При этом мужчина дает признательные показания.

Вечером 15 января в квартире одного из домов в Рязани было найдено тело главного редактора интернет-портала "Рязань.Лайф" Жанны Шепляковой с множественными колото-резаными ранами. По факту убийства Железнодорожным межрайонным следственным отделом Рязани следственного управления СК РФ по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). По подозрению в совершении преступления был задержан муж погибшей.

В новость внесены изменения (15:20 мск) - добавлены подробности в третьем абзаце.