Врач из Ярославля и ее супруг погибли в ДТП в Вологодской области по вине пьяного водителя

ВОЛОГДА, 18 января. /ТАСС/. Врач Ярославской инфекционной больницы и ее супруг погибли в ДТП в Вологодской области в ночь на понедельник при столкновении с автомобилем Chevrolet Cruze, за рулем которого находился нетрезвый водитель. Двое их детей госпитализированы, сообщил губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

"Сегодня ночью в Сямженском районе на 581-м км трассы М-8 Москва - Архангельск произошла тяжелая автомобильная авария. Водитель, житель Сямженского района в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Chevrolet Cruze, выехал на встречную полосу. В результате столкновения погибла 35-летняя врач Ярославской инфекционной больницы и ее 30-летний супруг. Двое их детей, мальчики девяти и шести лет, доставлены в Вологодскую детскую областную больницу с различными травмами, вся помощь им оказывается Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы виновный понес наказание в полной мере", - сказал глава региона.

Губернатор попросил управление МВД по области провести тщательную проверку по факту ДТП. Он также попросил детского омбудсмена Ольгу Смирнову связаться с родственниками погибших для обеспечения опеки над детьми. "Необходимо также помочь родным перевезти детей после их выздоровления в Ярославскую область. Помочь транспортировать тела умерших на родину и оказать иную необходимую помощь", - поручил губернатор.

В связи с ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По информации областного УМВД, авария произошла 17 января в 23:55 мск. Предварительно, 23-летний водитель машины Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, за рулем которого находилась врач. Она и ее супруг, находившийся на переднем сидении, погибли. Двое их сыновей получили травмы. Водитель Chevrolet был задержан.