В Карелии возбудили дело в связи с аварией в Питкяранте, где замерз участок водопровода

ТАСС, 18 января. Уголовное дело возбудили в связи с коммунальной аварией в карельском городе Питкяранте, где в ночь на 14 января промерз почти километровый участок поверхностного водопровода, в результате чего город с населением в 10 тыс. человек уже несколько суток остается без воды. Следователи подозревают, что причиной случившегося стала халатность ответственных лиц, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Карелии.

"В Сортавальском межрайонном следственном отделе СК РФ по Карелии возбуждено и расследуется уголовное дело по факту коммунальной аварии в городе Питкяранта по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 14 января в Питкяранте произошло промерзание водопроводной сети, вследствие чего нарушена работа коммунальных систем и прекращено водоснабжение холодной водой более 10 тыс. человек, а также организаций и социальных учреждений. В настоящее проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В Питкяранте с субботы действует режим ЧС. Водоснабжение в городе на берегу Ладожского озера прекратилось утром 14 января: замерз поверхностный участок центрального трубопровода на территории Питкярантского целлюлозного завода, что привело к аварийному отключению. Из-за морозов специалисты не смогли отогреть замороженный отрезок труб, поэтому было решено смонтировать временный резервный трубопровод для восстановления водоснабжения города. Организован подвоз воды. Восстановить водоснабжение власти обещают в ночь на вторник.

По данным Карельского ЦГМС, в ночь на вторник в регионе ожидается до 11 градусов мороза, днем - минус 4-6 градусов.