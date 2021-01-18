В КЧР готовы усилить группировку спасателей на месте схода лавины

ЧЕРКЕССК, 18 января. /ТАСС/. Численность спасателей и техники увеличат при необходимости на месте поисково-спасательных работ после схода лавины на горнолыжном курорте в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Сегодня выехал в поселок Домбай, где на месте провел совещание республиканского оперативного штаба, созданного для ликвидации последствий схода лавины на горе Мусса-Ачитара. Мы будем держать ситуацию под постоянным контролем, в случае необходимости в оперативном порядке будем оказывать необходимую помощь поисково-спасательным группам. В том числе усилим численно и техникой", - написал глава региона.

Он добавил, что также продолжится проверка всех отелей и гостевых домов в поселке Домбай для уточнения списков жильцов. Для жителей работает телефон горячей линии.

"Хочу напомнить, что в горах Карачаево-Черкесии сохраняется серьезная лавиноопасность, о чем ранее предупреждал информационный центр МЧС. В связи с этим необходимо предпринять все меры безопасности - это касается работы специальных служб и граждан, которые должны быть предельно осторожны", - добавил Темрезов.

В поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара лавина сошла на горнолыжную трассу. Под снегом оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе. В спасательных службах сообщили, что шестерым удалось выбраться самостоятельно. По данным МЧС, из-под снега извлекли тело одного погибшего.

В воскресенье ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2 тыс. м. В ведомстве рекомендовали воздержаться от походов в горы, а при нахождении в горах наблюдать за изменением погоды.