В Якутии произошло землетрясение магнитудой 5,0

ТАСС, 18 января. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в понедельник в Республике Якутия. Об этом сообщает Якутский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в Алданском районе республики, координаты - 57,99 северной широты, 126,54 восточной долготы. Очаг залегал на глубине 15 км. Время происшествия - 21:46:10 мск.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее Геологическая служба США сообщила, что зафиксировала в понедельник землетрясение магнитудой 4,7 на территории Якутии.