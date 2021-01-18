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В Якутии произошло землетрясение магнитудой 5,0

Его зафиксировали в Алданском районе республики, данных о пострадавших и разрушениях не поступало

ТАСС, 18 января. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в понедельник в Республике Якутия. Об этом сообщает Якутский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в Алданском районе республики, координаты - 57,99 северной широты, 126,54 восточной долготы. Очаг залегал на глубине 15 км. Время происшествия - 21:46:10 мск.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее Геологическая служба США сообщила, что зафиксировала в понедельник землетрясение магнитудой 4,7 на территории Якутии.

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