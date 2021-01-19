В Якутии произошло землетрясение

ТАСС, 19 января. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в понедельник в Республике Якутия. Об этом сообщается на сайте Якутского филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в Алданском районе республики, координаты - 57,99 северной широты, 126,54 восточной долготы. Очаг залегал на глубине 15 км. Время происшествия - 21:46 мск.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

По данным Якутского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", произошло четыре землетрясения - три в Алданском районе, одно в Нерюнгринском. "Первое землетрясение произошло в 03:46:10 [по местному времени] <…> Глубина у всех землетрясений была в пределах 15 км. Энергетический класс был на первом землетрясении, которое ощущалось в Томмоте (Алданский район), 12,9", - сказали в ведомстве, отметив, что магнитуда составила 5,0. Магнитуда двух следующих землетрясений в Алданском районе составила 3,5, в Нерюнгринском - 3.

Ранее Геологическая служба США сообщила, что зафиксировала в понедельник землетрясение магнитудой 4,7 на территории Якутии.