В Уфе арестовали организатора акции протеста против цен на отопление

УФА, 19 января. /ТАСС/. Кировский суд Уфы арестовал на 10 суток Альберта Рахматуллина за повторное нарушение порядка проведения митинга или собрания. Он организовал протест граждан против высоких цен на коммунальные услуги в здании правительства Башкирии, сообщила пресс-служба суда.

"Постановлением Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан Рахматуллин А. У. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - сказано в сообщении.

По данным суда, 18 января в здание правительства Башкирии для выражения протеста на повышение стоимости коммунальных услуг пришли люди, организатором акции был Рахматуллин. При этом он не подавал уведомления о проведении публичного мероприятия.

Видеозаписи акции опубликованы в соцсетях, к людям, собравшимся в фойе здания правительства и требовавшим встречи с главой Башкирии Радием Хабировым вышел вице-премьер - министр ЖКХ Борис Беляев и замруководителя администрации главы республики Урал Кильсенбаев. Позже общение было перенесено в отдельный зал.

По данным властей, в декабре система "Инцидент менеджмент" зафиксировала тысячи обращений жителей в соцсетях о высоких счетах за отопление, начисленными ресурсоснабжающей организацией ООО "БашРТС". По сравнению с ноябрем плата выросла на 30-70%. Хабиров поручил создать рабочую группу и разобраться в ситуации.