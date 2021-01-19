Источник: фигурант дела о насилии над детьми покончил с собой в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Фигурант уголовного дела о насилии над детьми в Санкт-Петербурге, который вместе с сообщниками был задержан в городе в мае прошлого года, покончил с собой, находясь под стражей. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Один из обвиняемых умер под стражей, покончил с собой", - сказал собеседник агентства.