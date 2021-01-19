Источник: фигурант дела о насилии над детьми покончил с собой в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Фигурант уголовного дела о насилии над детьми в Санкт-Петербурге, который вместе с сообщниками был задержан в городе в мае прошлого года, покончил с собой, находясь под стражей. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
"Один из обвиняемых умер под стражей, покончил с собой", - сказал собеседник агентства.
Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.
В главке МВД по Петербургу и Ленинградской области 31 мая 2020 года сообщали, что полицейские задержали жителей города по подозрению в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Главное следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ, ч. 3 ст. 135, ч. 3 ст. 134 УК РФ ("Развратные, насильственные и иные действия сексуального характера"). По версии следствия, подозреваемые совершали преступления сексуального характера с 2014 года. Дело вызвало общественный резонанс, его расследование было поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
Источник в силовых структурах сообщал ТАСС, что по делу были задержаны четыре человека, один из которых работал на исследовательском судне "Профессор Логачев". Задержанные были заключены под стражу.