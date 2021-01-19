Водитель пассажирского автобуса умер после ДТП с грузовиком в Орле

ОРЕЛ, 19 января. /ТАСС/. Водитель пассажирского автобуса, столкнувшегося во вторник утром с грузовым автомобилем в Орле, умер в машине скорой помощи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по Орловской области.

Авария с участием маршрутного такси и грузовика МАЗ произошла во вторник утром после того, как водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения. По данным МЧС, в аварии пострадали шесть человек.

"Водитель автобуса скончался, за медпомощью обратился один пострадавший", - сказали в пресс-службе.

В связи с аварией прокуратура региона начала проверку на предмет соблюдения закона в сфере безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок, на место происшествия выехал заместитель прокурора района.