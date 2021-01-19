Суд прекратил дело в отношении экс-директора подрядчика СИЗО "Кресты" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора компании-подрядчика "ГСК" по строительству следственного изолятора "Кресты" Виктора Кудрина, следует из материалов картотеки суда.

"Уголовное дело прекращено", - говорится в материалах суда. При этом отмечается, что на такое решение была подана жалоба представителем потерпевшей стороны. Дело прекратили за истечением сроков давности.

Кудрин был фигурантом уголовного дела по статье 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Следователи считали, что с 2007 по 2015 год между управлением ФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ОАО "ГСК" были заключены госконтракт и дополнительные соглашения на выполнение работ по строительству СИЗО, который более известен как "Кресты".

На расчетные счета компании были перечислены более 12 млрд 208 млн рублей, однако обвиняемый не организовал выполнение по ним работ в полном объеме, подписав акты якобы выполненных работ на сумму около 42 млн рублей, а затем направил эти деньги на выполнение иных работ, связанных с исполнением госконтракта, причинив материальный ущерб управлению ФСИН.

Строительство нового СИЗО велось с 2007 года. Общая стоимость новых "Крестов" сначала оценивалась в 13,8 млрд рублей, затем - в 15,8 млрд рублей. После сдачи объекта были возбуждены несколько уголовных дел, связанных с получением взяток при строительстве СИЗО. В марте 2019 года Колпинский районный суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего руководителя компании "Петроинвест" Руслана Хамхокова. Эта компания была одним из подрядчиков при строительстве следственного изолятора. По делу также проходил бывший замначальника петербургского УФСИН Сергей Мойсеенко, который был также осужден на 15 лет лишения свободы по другому делу об убийстве сотрудника уголовно-исполнительной системы.