Дело о мошенничестве при отлове бездомных собак возбудили в Бурятии

ХАБАРОВСК, 20 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело о мошенничестве при отлове бездомных собак в одном из районов Бурятии, сообщила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Основанием для возбуждения дела стали материалы проверки Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, которая выясняла, как исполняется законодательство об отлове и содержании безнадзорных животных. "Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в распространенном релизе. Санкция этой статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Инспекторы выяснили, что комитет по управлению муниципальным хозяйством Северо-Байкальского района в Бурятии заключил контракт с предпринимателем на отлов бездомных животных. Он также должен был транспортировать отловленных животных в соответствующие приюты.

"На основании представленных документов об отлове 44 бездомных собак, исходя из цены контракта, органы местного самоуправления выплатили предпринимателю 191 300 рублей. Однако, как показала прокурорская проверка, фактически услуга оказана не была. Предпринимателем представлены ложные документы об исполнении обязательств", - говорится в сообщении.

В Бурятии напряженная ситуация с бездомными животными. В региональном центре - в Улан-Удэ - произошло несколько серьезных инцидентов с собаками, при которых пострадали люди. 12 января в детскую республиканскую клиническую больницу в городе был доставлен 11-летний мальчик с многочисленными ранами от укусов собак. Ему провели операцию. Ранее в декабре в том же районе города собаки также напали на девушку, она была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Власти начали отлов собак. После нападения на мальчика от укусов собак пострадала еще одна девушка.

В середине января глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой организовать проверку региональных органов госвласти, ответственных за обращение с бездомными животными.