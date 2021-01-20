В Москве в 2020 году закрыли 65 нелегальных казино и других игорных заведений

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Деятельность 65 нелегальных игорных заведений была прекращена в Москве в 2020 году. Всего в течение года изъято около 1,5 тыс. единиц оборудования, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В 2020 году было выявлено и закрыто 10 нелегальных казино (в 2019 году - 14) и 6 залов игровых автоматов (в 2019 году - 19)", - сообщили в пресс-службе. Кроме того, пресечена деятельность 49 заведений, в которых запрещенные азартные игры проводились с использованием интернета, в 2019 году была пресечена деятельность 16 таких заведений.

В пресс-службе отметили, что в отношении организаторов незаконного бизнеса возбуждено 42 уголовных дела (на 3 дела больше, чем в 2019 году). "Деятельность по закрытию игорных заведений сопровождалась изъятием установленного в них игрового оборудования. Всего в течение года изъято 1 460 единиц оборудования (2019 год - 1 440 единиц)", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что на особом внимании находятся вопросы пресечения незаконных азартных игр, проводимых в букмекерских конторах под видом ставок на спорт. В истекшем году правонарушения выявлены в 10 букмекерских конторах (в 2019 году - в 8).