Электромобиль Tesla Model 3 самовоспламенился и взорвался на парковке в Шанхае

ШАНХАЙ, 20 января. /ТАСС/. Электромобиль американской компании Tesla Model 3 полностью сгорел на подземной парковке в Шанхае после неожиданного самовоспламенения и взрыва аккумулятора. Об этом сообщает в среду местный информационный ресурс ‘’Пэнпай".

Инцидент произошел во вторник ночью сразу после того, как владелец остановил машину на парковке в жилом комплексе в районе Цибао. Сначала автомобиль самовоспламенился, а затем прогремел взрыв. Прибывшие на место пожарные потушили пламя. Транспортное средство полностью сгорело.

В результате происшествия никто не пострадал, однако это уже не первый случай самовозгорания электромобилей Tesla как в Шанхае, так и в других городах Китая. В распространенном в среду заявлении китайского представительства компании указывается, что причиной возгорания, вероятнее всего, стало повреждение аккумулятора в результате какого-то удара в днище автомобиля.

В конце декабря прошлого года на специализированном портале PingWest была размещена статья, в которой утверждалось, что на заводе Tesla в Шанхае при производстве электромобилей идет погоня за количеством в ущерб качеству выпускаемой продукции. Ссылаясь на некоторых бывших и нынешних сотрудников завода портал написал, в частности, о том, что имело место даже использование бракованных деталей при сборке электромобилей, а высокая производительность достигается за счет снижения контроля за стандартами качества и работы сотрудников на пределе возможностей. Вице-президент Tesla Тао Линь заявила после этой публикации, что компания готовится подать иск на портал за статью, которую она назвала "возмутительной" и "выходящей за рамки воображения".

В Шанхае расположено единственное за пределами США предприятие по сборке электромобилей Tesla. Соглашение о строительстве завода было подписано в июле 2018 года. Компания официально заявляла о своих планах постепенно довести годовой объем производства на нем до 500 тыс. автомобилей.

Первая очередь предприятия, расположенного в специальном районе Линьган Шанхайской пилотной зоны свободной торговли, была построена всего за один год к концу 2019 года. До начала продаж 18 января этого года в Шанхае кроссовера Model Y на заводе собирался только седан Model 3. Общие инвестиции в данный проект составят порядка 50 млрд юаней (около 7,8 млрд долларов).