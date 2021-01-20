Кассационный суд 16 февраля рассмотрит жалобу Дмитриева на решение Верховного суда Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 января. /ТАСС/. Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге назначил дату заседания по жалобе главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева на решение Верховного суда Карелии на 16 февраля. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.

"16 февраля [состоится заседание по жалобе Юрия Дмитриева]", - сказал собеседник агентства.

В своей жалобе Дмитриев просит отменить решение Верховного суда Карелии - 29 сентября 2020 года судья отменил оправдательный приговор, вынесенный Петрозаводским горсудом в июле того же года, по трем статьям (об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении несовершеннолетней и незаконном хранении части огнестрельного оружия), а также увеличил срок в обвинительной части решения с 3,5 года до 13 лет колонии строгого режима по статье о сексуальном насилии над ребенком.

Впервые Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева в апреле 2018 года по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Позднее Верховный суд Карелии отменил приговор, направив дело на пересмотр в первый раз. В конце июня 2018 года в отношении Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, правозащитника арестовали. 9 октября два уголовных дела Дмитриева объединили в одно. На сегодняшний момент в Петрозаводском городском суде идет уже третий по счету пересмотр дела Дмитриева. Процесс приостановлен из-за передачи материалов дела в Кассационный суд.

По версии следствия, с 2008 по 2015 год он неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения для изготовления порнографических материалов. Также с 2012 по 2016 год, как полагают следователи, Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении нее. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была самодельно изменена. Дмитриев себя виновным не признавал.

Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В его защиту ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.