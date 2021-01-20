Прокуратура начала проверку информации о массовом отравлении школьников в Тольятти

САМАРА, 20 января. /ТАСС/. Прокуратура Тольятти организовала проверку информации об отравлении учеников местной школы №75, сообщили в пресс-службе надзорного органа Самарской области.

Ранее в пресс-службе администрации Тольятти рассказали, что среди учащихся отдельно стоящего первого корпуса МБУ "Школа №75" у 24 учеников были выявлены симптомы кишечной инфекции. Всех школьников из этого корпуса временно перевели на дистанционный формат обучения.

"По поручению прокурора Самарской области Сергея Берижицкого прокуратура города Тольятти проводит проверку информации об отравлении детей в школе №75. К проведению проверки привлечены сотрудники Роспотребнадзора <…> В ходе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического и иного законодательства при организации питания и пребывания детей в школе", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным прокуратуры, сейчас все дети находятся в удовлетворительном состоянии. Ход и результаты проверки контролируются региональной прокуратурой.

В региональное управление Роспотребнадзора направлен запрос об эпидемиологическом исследовании по факту отравления школьников.