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Взрыв в центре Мадрида

В Мадриде 21 января начнут контролируемый снос верхних этажей здания, где произошел взрыв

В результате взрыва погибли не менее трех человек, еще 11 пострадали

МАДРИД, 20 января. /ТАСС/. Демонтаж верхних этажей здания, пострадавшего в среду в результате взрыва в центре Мадрида, начнется в четверг. Об этом сообщил в Twitter делегат по городскому развитию мэрии Мадрида Мариано Фуэнтес.

"Завтра начнутся демонтажные работы на верхних этажах здания на улице Толедо и очистка всей зоны", - отметил он.

В среду днем в здании в центре Мадрида прогремел взрыв. В результате погибли не менее трех человек, еще 11 пострадали. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки газа.

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ИспанияВзрыв в центре Мадрида
Взрыв в центре Мадрида
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