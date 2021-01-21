Число пострадавших в ДТП с автобусом в Электростали достигло 10

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с участием автобуса в Электростали выросло до 10 человек, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах.

"Пострадавших в ДТП в Электростали, предварительно, уже 10 человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе областного ГУ МВД РФ сообщали о шести пострадавших.

Авария произошла в четверг утром на улице Тевосяна в Электростали. По предварительной информации источника ТАСС в экстренных службах, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в угол кинотеатра "Современник". Всего в момент аварии в автобусе находились 20 человек.

В новость внесены изменения (09:52 мск) - добавлены подробности по тексту.