Шофер автобуса, попавшего в ДТП под Москвой, заявил, что не смог вывести его из заноса

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Водитель автобуса, который врезался в здание кинотеатра в Электростали, заявил, что не смог вывести свое транспортное средство из заноса. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Водитель заявил правоохранителям, что его автобус занесло, и вывести из заноса свое транспортное средство он не смог, что и стало причиной ДТП", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла в четверг утром на улице Тевосяна в Электростали. По предварительной информации источника ТАСС в экстренных службах, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в угол кинотеатра "Современник". Всего в момент аварии в автобусе находились 20 человек. Из них пострадали не менее 17 человек.