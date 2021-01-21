Избившую ребенка в такси жительницу Курска лишили родительских прав

КУРСК, 21 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд лишил жительницу Курской области родительских прав на двух детей после избиения одного из сыновей в такси. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе суда.

Видео, снятое в Курске в ходе поездки в такси, получило распространение в соцсетях в сентябре 2020 года. На записи женщина нецензурно оскорбляет 11-летнего ребенка, наносит удары и высказывает угрозы в его адрес из-за забытых в школе документов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетнего").

"Суд удовлетворил гражданский иск о лишении ее [жительницы Курской области, обвиняемой в истязании сына] родительских прав", - сказала собеседница агентства, отметив, что решение по уголовному делу ожидается до конца января.

По версии следствия, 32-летняя жительница региона с 2016 года, используя малозначительные поводы, применяла насилие к своему 11-летнему сыну, в том числе наносила побои. У женщины также есть второй ребенок в возрасте полутора лет. Дальнейшим устройством малолетних детей займутся органы опеки и попечительства.