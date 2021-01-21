Число погибших и раненых в ДТП на дорогах Москвы в 2020 году снизилось на 17%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Количество погибших и раненых в авариях на столичных дорогах в прошлом году снизилось на 17%. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"В 2020 году количество погибших в ДТП на дорогах Москвы снизилось на 17% по сравнению с 2019 годом - на 73 человека. Число раненых также снизилось на 17% (1 779 человек), количество ДТП с пострадавшими - на 15% (1 357 ДТП)", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в прошлом году Москва достигла рекордно высокого уровня безопасности дорожного движения. Целевой показатель социального риска, утвержденный указом президента Российской Федерации Владимира Путина, - не более 4 погибших в ДТП на 100 тыс. жителей к 2030 году. В Москве уже сейчас этот показатель составляет 2,9 чел. на 100 тыс. населения. Это в 2,3 раза ниже показателя 2010 года (6,6 чел. на 100 тыс. населения) и соответствует показателям многих развитых стран мира.

"По сравнению с 2010 годом количество погибших в ДТП снизилось на 52% (393 человека). Число раненых снизилось на 34% (4 648 человек), количество ДТП с пострадавшими сократилось на 33% (3 818 ДТП). Снижение аварийности на московских дорогах за последние 10 лет позволило сохранить 2,5 тыс. жизней", - заключили в пресс-службе.