Минская милиция выясняет подробности инцидента на площади Независимости

МИНСК, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники минской милиции выясняют обстоятельства инцидента на площади Независимости в центре белорусской столицы, где был замечен охваченный огнем человек. Об этом сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"Столичная милиция оперативно отреагировала на случившееся, увидев инцидент по видеокамерам. На место выехала следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего", - отметила представитель МВД.

Как сообщили в Минздраве Белоруссии, пострадавший находится без сознания. "При первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него более 50% ожогов. Медицинские работники скорой помощи транспортировали пострадавшего в Республиканский ожоговый центр", - отмечается в сообщении Telegram-канала ведомства.

Ранее ряд Telegram-каналов разместили видео -и фотокадры, на которых видно, как в центре Минска охвачена огнем фигура человека.