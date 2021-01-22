Следствие даст правовую оценку действиям главы Буйнакска после массового отравления водой

МАХАЧКАЛА, 22 января. /ТАСС/. Руководитель управления Следственного комитета России по Дагестану Анатолий Щуров поручил дать уголовно-правовую оценку действиям главы Буйнакска после произошедшего в городе массового отравления людей водопроводной водой. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе республиканского управления СК РФ.

Ранее следствие сообщало о возбуждении уголовного дела после массового отравления людей в Буйнакске. Согласно материалам дела, обвиняемый, исполняющий обязанности директора "Буйнакскводоканала", своевременно не организовывал обслуживание объектов водоснабжения, обеззараживание питьевой воды и производственный контроль ее качества и безопасности. По последним данным Минздрава Дагестана, количество пациентов в Буйнакске, обратившихся к врачам с признаками отравления, выросло до 359, среди них 251 ребенок.

"Заслушав отчет о проделанной работе по уголовному делу, возбужденному в отношении исполняющего обязанности директора муниципального унитарного предприятия "Буйнакскводоканал" Абдулвагаба Шарипова, руководитель следственного управления Анатолий Щуров поручил дать уголовно-правовую оценку действиям главы городского округа "город Буйнакск", - говорится в сообщении.

Руководитель управления поручил дать правовую оценку действиям главного инженера и заместителей директора" Буйнакскводоканала", а также принять меры к наложению ареста на имущество виновных с целью возмещения причиненного ущерба.